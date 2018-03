Mitreo di Santa Prisca

Inaugurato il 20 novembre del 202 d.C. all’interno di una domus di lusso realizzata alle pendici dell’Aventino da Licinio Sura, amico fraterno dell’imperatore Traiano, il Mitreo di S.Prisca presenta caratteristiche eccezionali rispetto agli altri luoghi di culto mitraici di Roma.

Non solo l’attestazione esatta dell’anno di costruzione, ma anche le decorazioni in stucco e ad affresco dello Spelaeus, le cui interessanti immagini con relative iscrizioni ci danno preziosi dettagli sui sette gradi di iniziazione del culto (Corvo, Ninphus, Soldato, Leone, Persiano, Heliodromus, Pater) nonché le sale secondarie utilizzate per la preparazione dei rituali e come ripostiglio degli oggetti di culto.

Tali ritrovamenti sono tanto più eccezionali se si considera la distruzione violenta che il tempio subì nel V d.C., per l’edificazione del soprastante titulus cristiano. Un'occasione speciale per visitare un luogo solitamente chiuso al pubblico



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



