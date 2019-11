Il Mitreo del Circo Massimo con permesso speciale

Roma ad hoc vi porterà alla scoperta di un luogo misterioso e insolito nel sottosuolo della città. Durante i lavori per la realizzazione di un deposito di scene e costumi del Teatro dell’Opera, nel 1931, fu scoperto il Mitreo del Circo Massimo.

Il luogo di culto misterico, come spesso accadeva, era stato adattato in alcuni ambienti risalenti al II secolo d.C., con funzione di magazzini per la vicinanza al Foro Boario o stalle connesse al Circo Massimo. Con la diffusione nell’Impero del culto di Mitra, divinità di origine persiana, alla fine del III secolo d.C. i vecchi ambienti furono modificati per scopi sacri.



Scendendo a 9 metri di profondità entreremo nel vero e proprio santuario dove si riunivano i devoti per celebrare i loro misteriosi riti: una serie di ambienti comunicanti tra loro ci porteranno sino al luogo più sacro dove troneggia uno splendido rilievo marmoreo con la rappresentazione dell’episodio più rilevante della storia di Mitra e cioè l’uccisione del toro tramite la quale ha origine la vita.



Appuntamento: h. 12.00, Via Bocca della Verità 16, adiacente alla basilica di Santa Maria in Cosmedin.



Costo visita guidata, comprensivo del noleggio delle radioguide: 12 €, 6 € minori di 18 anni, minori di 10 anni 2 € per il noleggio della radio (facoltativo) + costo del biglietto per l’ingresso all’area archeologica: intero 4 €, ridotto 3 €, gratuito per i possessori della Mic card.



Durata: 1 ora e mezza.



Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email). Prenotazione obbligatoria.