Il metodo cinese al Teatro de' Servi

Come sbarcare il lunario in una società multietnica? Ve lo dice "Il metodo cinese" !

Dall’11 al 27 gennaio sul palcoscenico del Teatro de’ Servi.





Mario e Luigi sono due fratelli romani che condividono un modesto appartamento. Pochi soldi, frequenti litigi, frustrazione, amarezza e naturalmente lavori raffazzonati: il primo aiuta, in nero, Armando, un ex carcerato, nella piccola azienda di traslochi; il secondo, pur laureato in ingegneria aerospaziale, si deve accontentare di lavorare “a chiamata” nel ristorante cinese sotto casa del misterioso e losco, Mister Lee.



Ma tutto può cambiare, specialmente se entra in scena una donna e a maggior ragione se quella donna è come Ming Ling: dolce, affascinante e.... cinese. Per strapparla alle grinfie del perfido Mister Lee, il buon Luigi la ospita, o meglio la nasconde, in casa sua; e da quel momento è un fuoco d'artificio di esilaranti e rocambolesche situazioni, battute fuori dagli schemi, colpi di scena. E prende corpo il "metodo cinese" che sembrerebbe la soluzione di ogni problema se a guastare la festa non arrivasse Mister Lee.



Lo spettacolo firmato da Enrico Maria Falconi per la regia di Giancarlo Fares -sul palcoscenico i coinvolgenti attori della compagnia Blue in the face - non è forse proprio una spaccato di vita reale, ma lascia spazio anche a serie considerazioni, suggerisce, ad esempio, che le vie attraverso cui si realizza l'integrazione tra le componenti di una società multietnica sono infinite.





Crediti:

di Enrico Maria Falconi

regia Giancarlo Fares

con

Enrico Maria Falconi, Andrea Standardi,

Roberto Fazioli, Patrizio De Paolis,

Ramona Gargano, Vania Della Bidia



Prodotto da Compagnia Blue in the face





Orari Spettacoli :

Ia settimana venerdì ore 21 Sabato ore 17.30 e 21 Domenica ore 17.30

II e III settimana da martedì a venerdì ore 21 sabato ore 17.30 e 21 domenica ore 17.30





Biglietti:

PLATEA Intero € 24 - Ridotto € 18 - Under14 € 10

GALLERIA Intero € 20 - Ridotto € 15 - Under14 € 10