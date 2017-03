Venerdì 17 Marzo h 20 presso Il Centro il Melograno Via Saturnia 4A, Roma IL MESTIERE PIÙ ANTICO DEL MONDO di Gabriella Pacini con Laura Nardi regia di Amandio Pinheiro prodotto da Causa Teatro con il sostegno di Vita di Donna, il Melograno e Freedom for birth roman action group Anna è un'ostetrica di 45 anni, "fa" partorire in ospedale le donne da 25 anni. Sottopone le partorienti alle pratiche ospedaliere "di routine" senza mai mettere in dubbio il limite tra controllo medico e sadismo. Ma Anna un figlio non lo ha mai avuto, perché su quel lettino da parto non ci si è mai voluta mettere… Il mestiere più antico del mondo, la prostituzione? Il primato si declina sempre al femminile, ma è l'ostetrica ad averne la supremazia. Il Mestiere più antico del mondo non è solo uno spettacolo contro la violenza nel parto, ma contro la violenza sulla donna, in questo caso istituzionalizzata ed esercitata quando essa è più vulnerabile. Uno spettacolo importante per le donne, per gli uomini che le accompagnano e sostengono e per le ostetriche che vogliono sottrarsi alle regole e logiche delle strutture sanitarie. "Le donne stanno in sala parto così come vengono considerate nella società" Michel Odent Costo: €8 intero;. Info: causa.ac.it@gmail.com 3298290756