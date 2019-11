Dal 15 al 21 Novembre 2019 presso gli spazi Medina Roma Il Merletto al Tombolo di Annella Centis. Un’esposizione che punta a far conoscere la tradizione di un’arte antica, applicata alla moda e agli accessori moderni. Le creazioni di Annella Centis sono Made in Italy e completamente realizzate a mano.

Il merletto a tombolo è un pizzo realizzato a mano ed ha alle spalle una storia molto antica. Le prime testimonianze di quest’arte possono essere fatte risalire ad insediamenti millenari, ma è davvero difficile stabilire quale sia stato il periodo di partenza del tombolo; molti ritengono sia stato nelle regioni della Magna Grecia il suo periodo di massima diffusione. Alcuni documenti attestano invece la sua diffusione a partire dal XV sec. Questa tecnica si è diffusa sicuramente durante il XVI sec. nel territorio delle Fiandre ed è per questo che poi si è propagata soprattutto nelle regioni del Nord Italia.

Con il termine tombolo si indicano sia il merletto in sé che lo strumento usato per realizzarlo. Pizzo delicato e raffinato, viene realizzato con un filo di cotone molto sottile e richiede molta abilità, esperienza e pazienza.

Gli strumenti delle ricamatrici variano in base alla regione d’origine ed al tipo di merletto che si vuole creare. Il tombolo può avere forma variabile: circolare appiattita, cilindrica o a rullo (la caratteristica è per lo più dovuta alla tradizione della regione di provenienza) ed è generalmente un sacco ricoperto di stoffa e imbottito di un materiale che gli conferisce una certa consistenza (ad esempio segatura o crine). Su di esso viene fissato il disegno guida del pizzo che si intende lavorare.

Oggi la produzione di questi manufatti è molto rara ed è apprezzata solo da veri estimatori. La tecnica viene tramandata di generazione in generazione, la conoscenza e i disegni vengono gelosamente custoditi da coloro che ancora tramandano il tombolo “manualmente” e “verbalmente”.



Mostra: “Il merletto al tombolo”

Artista: Annella Centis

Inaugurazione Mostra: 15 Novembre 2019 ore 18.00

Durata Mostra: 15-21 Novembre2019

Luogo: Medina Roma, Via Angelo Poliziano, 36 00184 - Roma

Sito web: www.medinaroma.com Email: info@medinaroma.com Tel. +39 06 96030764

Orario apertura: Da Lunedì a Venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00;

Ingresso libero