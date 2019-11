Il mercato di Natale Vintage a Largo Venue

La famiglia del Vintage Market dà inizio alle feste natalizie e si sdoppia. Il primo appuntamento di dicembre sarà a largo Venue che si trasformerà in un vero e proprio parco natalizio.



Non è mai troppo presto per il regalo giusto.

Migliaia di idee regalo originali, dall'artigianato made in Italy ai pezzi unici del vintage al vinile introvabile.

Tutto questo è XMAS PARK

" For Christmas, SAve The planet buy Vintage & Handmade"



Garden & Main Room

Market con una selezione di 70 espositori

Vintage Area

Handmade e Artigianato locale

Design & stilisti

Vinili

Illustrazione

Libri e stampe

Modernariato



Green Market 2nd Floor



Una selezione di prodotti eco,bio & Green

Prodotti sfusi (saponi e detersivi) + Cosmesi

Piante & decorazioni Floreali

Carta fatta a mano e stampa con Cartiera Romaniello

Expo



Food Area FAD Burger and Bistrot - Centocelle

Live set & Selezioni musicali by Collettivo AMBRA

Relax Area in giardino

Domenica 8 dicembre

Via Biordo Michelotti,2

Roma

Gallery