IL MERAVIGLIOSO MONDO DI PETER PAN

Spettacolo per bambini e ragazzi

Di Veronica Liberale e Antonio Losito



Domenica 3 Febbraio ore 16:30

Inizio spettacolo ore 17:00

Acquista o prenota la tua poltrona alla biglietteria ai numeri 0655340226 e 3711793181



Lo spettacolo è un riadattamento comico e originale della favola di Peter Pan. Wendy sarà accompagnata da Peter Pan e dalla fatina Trilly sull'Isola che non c'è. I pirati guidati dal terribile ma buffo Capitan Uncino, e dal suo nostromo Spugna, cercheranno in tutti i modi di catturare Peter.



Cast

Compagnia Teatrale I Ridikulus