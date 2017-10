Lungo il tracciato dell’antica Via Nomentana, si sviluppò uno dei più grandiosi complessi sepolcrali cristiani di età tardo antica.

Durante la visita scopriremo le tappe evolutive del sito: dalle catacombe di III d. C., alla basilica cimiteriale con il monumento funebre realizzato per la figlia di Costantino, fino alla chiesa di VII secolo voluta da papa Onorio I.

Ammireremo la Basilica di Sant'Agnese e il Mausoleo di Santa Costanza, autentico gioiello dell’architettura paleocristiana, e raro esempio di monumento romano in cui la preziosa decorazione in mosaici policromi si è eccezionalmente conservata quasi del tutto integra.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 15,15 all'ingresso della basilica di S.Agnese Fuori le mura in Via Nomentana, 349

Costo della visita: 7 €

Biglietto di ingresso: 8 €

La prenotazione è obbligatoria:

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com