"Il matrimonio per forza" di Molière al Teatro Flavio. Uno spettacolo moderno e esilarante, nato dall’unione di due famosi atti unici di Molière, “Le preziose ridicole” e “Il matrimonio per forza”, dove si svelano dinamiche amorose più che attuali, tra personaggi grotteschi e ricchi di verve, la grande verve di Molière.



Rosaura e la cugina Magdelon vivono con lo zio Gorgibus, il quale vuole far sposare a tutti i costi Rosaura, la quale però sogna di incontrare un eroe da romanzo.

L’anziano commerciante Pantalone chiede aiuto al "dottor" Arlecchino con la speranza di farsi scegliere: le cose prenderanno una piega esilarante tra travestimenti, equivoci e colpi di scena continui.



Con

Federica De Vita

Franco Venturini

Chiara Conti

Rocco Cristaldi



Regia di Franco Venturini

Dal 11 maggio al 3 giugno

Venerdì e sabato ore 21:00

Domenica ore 17:30