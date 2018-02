L’appuntamento con la presentazione del libro dal titolo “Il mare ti allontana da tutto” dello scrittore Biagio Vitale è fissato per il pomeriggio di sabato 24 febbraio alle ore 18.30 presso “Gente di San Lorenzo” in via degli Aurunci al civico 42.

Il romanzo “Il mare ti allontana da tutto” pubblicato di recente dalla casa editrice Scatole Parlanti, è la seconda opera edita di Biagio Vitale, che ha già dato prova del suo talento letterario con la pubblicazione della raccolta poetica “Candore barbarico”.

“Il mare ti allontana da tutto” di Biagio Vitale

Il romanzo si apre con il ritrovamento del cadavere di una ragazza, Sofia. Diciassette anni, mesta, solitaria, taciturna. Il suo corpo nudo, privo di vestiti, è stato avvistato dai pescatori su una delle spiagge dell’isola: il tragico fatto getta il paese nello sconforto. Nel raccontare la caccia al colpevole, Biagio Vitale traccia i contorni di una società le cui manie, le cui fobie e le cui ossessioni hanno libera interpretazione. In quest’ottica, il lettore è dunque il vero protagonista, scevro da ogni condizionamento e autore di un’esegesi mai banale, mai la stessa. Biagio Vitale è nato a Napoli nel 1980. Dopo la laurea in Lettere moderne, ha vissuto per tre anni a Ventotene. Attualmente è docente di Lettere. “Sono legato alla scrittura da fanciullo – ha commentato l’autore - Quando frequentavo la scuola primaria, mi incuriosivano le lettere dell'alfabeto: le scrivevo in maniera ossessiva sul quaderno e immaginavo dipinti. Tuttavia, ho iniziato a scrivere con consapevolezza quando avevo quindici anni”. E sulla genesi che ha portato alla stesura del libro ha aggiunto: “Il libro è nato nell'estate del 2104. Ero al mare. Conobbi alcuni ragazzini che giocavano sulla riva sabbiosa. Uno di loro mi raccontò una storia, e da lì è nato il libro, ecco. Volevo esplorare alcune categorie umane: la nostalgia, l'abbandono, la perdita di sé”.