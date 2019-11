Il Magico Bosco del Natale: Babbo Natale, gli Elfi e una foresta incantata

Grande Apertura de Il Magico Bosco Del Natale. Presso le Terme Varroniane di Cassino, l'inaugurazione del magico villaggio natalizio è in programma per sabato 16 novembre. Un grande evento che apre, ufficialmente, una magica stagione: tutti i sabati e le domeniche dalle 10:00 alle 22:00 per vivere insieme straordinarie avventure.

Presso Il Magico Bosco del Natale si potrà incontrare Babbo Natale in persona e tutti i suoi amici elfetti nelle magiche stanze della sua casa, si potranno assaggiare prelibatezze natalizie. Mamme e papà potranno approfittarne per fare qualche regalo di Natale, grazie al 'Fantastico Mercato Natalizio'.

Ma non è tutto, al calar del sole, una foresta incantata prenderà vita...

Nel Magico bosco del Natale è presente anche un'ampia area ristoro coperta e riscaldata, tantissime leccornie nel mercatino natalizio e molte soluzioni gluten free.

Il Magico Bosco del Natale di Cassino sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dal 16 novembre al 26 dicembre. Per informazioni su orari e biglietti visita il sito ufficiale: https://www.boscodellefavole.it/