Il lupo: una commedia di pecore, di lupi e di altre bestie

Uno SPETTACOLO IN SKATOLA è un nuovo modo di guardare il teatro. Di viverlo. Si tratta della trasformazione degli spettatori in [Nuovi-Voyeuristi-Teatrali]. Dodici pareti da cui spiare, infinite possibilità di partecipare alla creazione di visioni e visuali private, individuali, irripetibili.

Lo spettatore sceglie il filtro, il colore, il punto di vista dal quale rubare la storia e i suoi segreti.



IL LUPO

Di e con Mauro Fanoni e Alessandra Flamini



Ben è un lupo. Solitario, famelico e spietato. La luna è piena; la notte è giusta. E, al mondo, ci sono milioni, miliardi di pecore. Tutte uguali, che corrono, ignoranti; che belano e rincorrono automobili nuove, televisori enormi, vacanze da Instagram.

Ben è un lupo e Gloria è la sua preda. E finalmente è il momento della vendetta; della rivalsa sui caproni. Ahuuuuù!!

Ma Gloria… non piange. Non si lamenta, non lagna. Non bela!

Anzi… sembra quasi in grado di ululare… Anche in inglese.



- “Pianga, avanti! Pianga pure. Questo glielo permetto, perché lei è una pecora!”

- “No. Non c'è ragione di piangere.”



È inaccettabile. Inaccettabile, per un lupo, che la sua preda non tremi; che non taccia, che risponda, che gli tenga testa; e che addirittura sappia come vincere un robot multifunzione da cucina! Inammissibile. Inaccettabile. Irresistibile.

E il lupo solitario, per la prima volta, forse potrà avere un branco.

State attenti.