Il linguaggio segreto della Roma Barocca

Nel centro di Roma, tra Piazza della Minerva e Piazza Navona, troviamo alcuni degli esempi più importanti dell'arte barocca, opere che probabilmente abbiamo ammirato tante volte senza conoscere alcuni dei loro significati. In particolare l'epoca Seicentesca vide collaborare e poi contrapporsi due geni assoluti dell'arte italiana: Bernini e Borromini , che usarono una simbologia enigmatica per indicare un percorso di avvicinamento ad una conoscenza superiore della realtà, oltre la dimensione unicamente sensoriale. Attraverso un itinerario che ci porterà dall'Elefantino della Minerva fino alla Fontana dei Fiumi, rileggeremo alcuni capolavori con una chiave di interpretazione che ci permetterà di svelare i loro contenuti esoterici. - Itinerario: Piazza della Minerva, Pantheon, Piazza Sant'Eustachio, Piazza Navona - Costo della visita : euro 7,00 (più due euro per gli auricolari se il gruppo ha più di quindici partecipanti) - Prenotazione consigliata al 3341550604 anche via whatsapp - Appuntamento a Piazza della Minerva, domenica 26 marzo, accanto all'Elefantino del Bernini, alle ore 16.00