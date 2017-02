Il Libro della Giungla - Speciale Carnevale

" DIVERTARTE " : IMPARARE L'ARTE DIVERTENDOSI! Calipso dedica un ciclo di visite guidate a misura di bambini e ragazzi, per introdurli con semplicità e divertimento al meraviglioso mondo dell'arte e della storia. Usando come filo conduttore note fiabe verranno condotti alla scoperta della città di Roma e alla conoscenza degli artisti che vi hanno dedicato la loro vita. Passeggiata culturale giocata per bambini Baghera è rimasta da sola in questa avventura. Ha bisogno di ragazzi giovani e volenterosi per cercare Mowgli e seguire le orme dell'orso Baloo! C'è una giungla di pietra nel centro di Roma che aspetta di essere scoperta. Volete essere reclutati per quest'avventura? Scarpe comode, occhio attento, travestiti dal vostro animale preferito, sarà più facile mimetizzarsi! Pronti, partenza….via! Come si svolge la visita guidata giocata? La visita partirà Piazza Navona. Ha la durata di circa 1 ora e 15 - 1 ora e mezza. Sarà una passeggiata per i vicoli di Roma fino ad arrivare al Campidoglio (non vi spaventate, non è così lontano come sembra!), durante la quale incontreremo tantissimi animali di pietra, una grande orma lasciata dall'Orso Baloo e, seguendo il filo conduttore della storia di Mowgli, arriveremo dritti a lui! Chi è o cos'è Mowgli? Lo scoprirete partecipando! Consigliamo di travestire i bimbi, anche voi adulti volendo, poiché ogni animale avrà una capacità in particolare per cercare Mowgli e poiché il travestimento ci aiuterà a ad immaginare attorno a noi una vera e propria giungla! Baghera: Isabella Leone Appuntamento a Piazza Navona, 14, Ambasciata del Brasile alle 14:40 Contributo visita: 6 euro. Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino. Repliche gratuite per chi viene accompagnato da un pagante. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica con i nominativi dei partecipanti e comunicazione del numero di bambini + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.