Il Lago dei Cigni a Villa Borghese

Passeggiata fiabesca per bambini Odette era una principessa allegra e felice, il suo castello a Villa Borghese è una fortezza bellissima ma nasconde un terribile segreto: il mago perfido Rothbart ha trasformato Odette in un cigno! Ora vive nel laghetto di Villa Borghese prigioniera della maledizione. Chissà se un principe riuscirà a salvarla…ma attenzione: Odette ha una gemella cattiva e bugiarda che tenterà di ostacolare il principe in tutti i modi! La passeggiata fiabesca partirà all'ingresso del Museo Pietro Canonica, su Viale Pietro Canononica all'interno di Villa Borghese. Sarà una passeggiata all'interno del parco in formula di FIABA ITINERANTE, ovvero la guida dei bimbi Odette vi condurrà all'interno del parco raccontandovi la storia del Lago dei Cigni e facendovi ascoltare le musiche di Čajkovskij! Durante il percorso, Odette e i bambini si scontreranno con il perfido Rothbart in carne ed ossa! N.B. : All'inizio della passeggiata fiabesca è prevista l'entrata al Museo Pietro Canonica. Il Museo è gratuito per grandi e piccini. Odette/Odile: Isabella Leone Rothbart: Michela Barone Appuntamento mezz'ora prima dell'inizio all'ingresso del Museo Pietro Canonica. Contributo visita: 8 euro. Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino. Età consigliata: 3-8 anni (abbastanza grandi per seguire una fiaba, abbastanza piccoli per credervi!) Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno date via e-mail con i nominativi dei partecipanti e comunicazione del numero di bambini + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso