Il labirinto del corpo al Teatro Tor Bella Monaca

IL 19 E 20 MAGGIO AL TEATRO TOR BELLA MONACA TORNA PROTAGONISTA LA GRANDE DANZA FIRMATA DA FRANCESCA VASTA CON “IL LABIRINTO DEL CORPO”



Il 19 e 20 maggio al Teatro Tor Bella Monaca torna la grande danza firmata da Francesca Vasta. In scena IL LABIRINTO DEL CORPO, ideazione e coreografia di Francesca Vasta, interpreti Francesca Vasta, Marzia Turnaturi, Giorgia Spissu, musiche Abel Korzeniowski, Ezio Bosso, Arnalds Olafur, Disegno e luci Danilo Sbaizero, Compagnia hanami in collaborazione con Roma City Ballet.

Una ricerca personale…totalizzante che coinvolge la storia, le esperienze e le memorie dell’individuo…nel labirinto del corpo l’uomo si fa varco tra due dimensioni e la sua carne diviene il limite tra il dentro e il fuori…una terra di confine dove ricercare, esplorare, transitare per potersi elevare…un viaggio a ritroso…dove lo spirito non si preoccupa della forma ma cede il passo all’essenza rivelando lo sforzo in tutta la sua consistenza…che inaspettatamente rivela la via…

“Ciò che è fuori di te è una proiezione di ciò che è dentro di te…e ciò che è dentro di te è una proiezione del mondo esterno…Perciò spesso quando ti addentri nel labirinto che sta fuori di te finisci col penetrare anche nel tuo labirinto interiore…e in molti casi è un’esperienza pericolosa… “



sabato 19 maggio ore 21 - domenica 20 maggio ore 18





Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30

Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19

promozione@teatrotorbellamonaca.it

www.teatrotorbellamonaca.it - www.teatriincomune.roma.it

