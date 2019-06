Un teatro forum per allenarci ad abitare il nostro pianeta.



I nostri bisogni fondamentali hanno cambiato indirizzo, il superfluo è diventato indispensabile, gli oggetti sostituiscono le relazioni tra le persone. Le decisioni che ci riguardano vengono prese sempre più lontano, da Bruxelles a Washington, le nostre vite, i nostri consumi, la storia dei nostri affetti potrebbero finire in un cloud in California, in un casellario da utilizzare per aumentare i profitti.

Ma prima di dover prenotare un biglietto per Marte come possiamo abitare il nostro pianeta in modo sostenibile? Quali decisioni riguardano l'individuo, incidono sulla qualità di quello che mangia, su come si muove e come si relaziona con il suo territorio? Quali sono le lotte collettive che vanno costruite per ridarci potere decisionale sui nostri territori?

Attraverso delle scene legate al consumo dei cioccolatini questo spettacolo offre l'opportunità di affrontare tematiche come i diritti di chi consuma, lavora, produce, cura o di chi subisce la voracità di un sistema che mira ad un'espansione totale impossibile. Un sistema dove il potere è in mano a pochissimi soggetti che indirizzano e controllano il "mercato". Lo spettacolo vuole attrezzarci a "traslocare" nel nuovo millennio, con la capacità di lottare per non soccombere, la volontà di raddrizzare gli equilibri in questo mondo, la tenacia nel conoscere per superare le disuguaglianze.

Il pubblico potrà intervenire e allenarsi sia su scene quotidiane molto semplici che sull'organizzazione di campagne ambiziose, potrà cambiare la storia e...non comprare un biglietto per Marte! La prima è prevista a Roma il 27 giugno al Centrale Preneste (Via Alberto da Giussano 58 - zona prenestino Pigneto) alle ore 21.00. Si andrà poi in scena in altre 9 città italiane.

Lo spettacolo è gratuito, è gradita la prenotazione alla segreteria organizzativa: mail: cies@cies.it, tel. 0677264611.

Il grande trasloco è realizzato nel quadro del progetto "We Like, We Share, We Change", di cui Movimento Consumatori e Cies Onlus sono i promotori, un progetto che nasce per contribuire alla promozione concreta di modelli economici sostenibili e responsabili.

Il progetto, di rilevanza nazionale, è finanziato ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 - anno 2017.