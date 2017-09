Ciak si gira! Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis a Cinecittà World

"Il Grande Salto", così si intitola il film che sarà girato a Cinecittà World dall’11 al 13 ottobre 2017. Torna sul grande schermo una coppia di grande successo, Giorgio Tirabassi - Ricky Memphis, con Tirabassi alla regia e altre stelle nel cast come Marco Giallini, Pasquale Petrolo, Valerio Mastandrea e Roberta Mattei.

Per tre giorni nel Parco si gireranno le scene principali del film, tra il Magic Shop, il Far West, il Palazzo di Erode e la Cinecittà Street. Per chi lo desidera sarà possibile partecipare come comparsa ed entrare a far parte di una vera e propria produzione cinematografica.

Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis a Cinecittà World

Per tutto il pubblico di Cinecittà World la possibilità di incontrare e conoscere due tra gli attori più amati del Cinema Italiano, Tirabassi e Memphis, che con Distretto di Polizia hanno tenuto incollati milioni di spettatori al piccolo schermo.

“L’Experience Park è il modello che Cinecittà World persegue, un format dove l’ospite può toccare con mano quello che normalmente vede al Cinema o in TV” commenta Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma. “Varcando la soglia del nostro ingresso i visitatori entrano in un film, in un programma televisivo, in un cartone animato, dove i set prendono anima con le macchine da presa e attori in carne e ossa, in questo caso veri e propri beniamini del grande pubblico”.

Per partecipare al film occorre acquistare un biglietto per il parco e registrarsi sul sito o presentarsi nei giorni indicati dalle 11 di mattina.

Per tutto il mese di ottobre, infine, il pubblico potrà immergersi in un parco completamente tematizzato per Halloween, con spettacoli e attrazioni dedicate, ed incontrare mostri, streghe e vampiri pronti a far vivere esperienze da …. Paura!