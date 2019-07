Il Grande Passo, 50° Anniversario dell'Allunaggio

Celebrazione per i 50 anni dell'allunaggio nel cuore della città di Fiumicino. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Fiumicino e vede diverse attività nel corso della serata. Ben quattro conferenze racconteranno sulla Luna e sulla Missione Apollo suddivise per tematiche. Tra queste quattro conferenze ce ne sarà anche una per i bambini. I relatori delle conferenze sono Chiara Elisabetta Tronci, Mara Moriconi, Liam Ferretti e Gabriele Spaziani.

Per l'occasione sarà possibile acquistare e degustare la bibita astronomica per eccellenza: MoonRay Ginger Beer di Hunting Club Matteo Razzetti. Inoltre sarà presente il partner UnitronItalia Instruments e si potranno ammirare Giove e Saturno con i telescopi del Gruppo Astrofili Palidoro!!!

Media sponsor Fiumicino-Online, Canale 10, COELUM Astronomia.