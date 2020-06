Il Grande Cinema in Concerto, da Star Wars a Game of Thrones

Un concerto dove i film sono i protagonisti della scena, suonato da un'orchestra e un Video Artist che suona le immagini in tempo reale, guidato dal maestro Pier Giorgio Dionisi.

Proprio come in una partitura per archi e fiati, i film entrano nella musica non solo con le immagini, ma anche con i dialoghi e i suoni.

Un'orchestra con un elemento aggiunto, innovatore, ma comunque guidato dal vivo dal Direttore d'Orchestra.

Le melodie di Ennio Morricone e Nicola Piovani, i temi epici di John Williams e Hans Zimmer.

Orchestra, coro, corpo di ballo e video art riuniti per uno show aumentato, in cui le arti si muovono insieme in un ambiente immersivo.

Un'orchestra sinfonica immersa in un’installazione audiovisiva per rivivere in modo completamente innovativo le emozioni dei grandi film che hanno fatto la storia del cinema.

Programma



Tempus Fugit

C’era una volta il west

Giù la testa

Il Trono di Spade/Game of Thrones

Nuovo Cinema Paradiso

La vita è bella

La dolce vita

Per un pugno di dollari/For a fistful of dollars

La leggenda del pianista sull’oceano

Colazione da Tiffany

Schindler’s list

Blade Runner

Mission

Ritorno al futuro

2001 Odissea nello spazio Star Wars



info@operainroma.com