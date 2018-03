Forum Music Village, in partnership con CineConcerts, porta nella Capitale uno spettacolo unico nel suo genere. L'8 e il 9 giugno, nella meravigliosa cornice del Circo Massimo, una formazione di 200 musicisti e coristi dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Justin Freer con la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Gerrard, eseguirà dal vivo l’indimenticabile colonna sonora composta da Hans Zimmer e dalla stessa Lisa Gerrard in sincrono con il film premio Oscar® di Ridley Scott proiettato su uno schermo HD di oltre 20 metri.

Il Gladiatore: il colossal da Oscar

IL GLADIATORE, diretto da Ridley Scott (Blade Runner, Alien, The Martian, Thelma & Louise), è uno dei film più acclamati dalla critica mai realizzati. Interpretato dal vincitore dell'Academy Award® Russell Crowe nel ruolo di un ex generale vendicativo in lotta con il figlio di un imperatore corrotto, il film ha vinto cinque Oscar®, tra cui quello per il miglior film, miglior sonoro, migliori effetti speciali e migliori costumi, mentre la sua partitura musicale, composta da Hans Zimmer (Il re leone, Pirati dei Caraibi, Inception, Il cavaliere oscuro) e Lisa Gerrard (Dead Can Dance, Jane Got a Gun, Samsara) ha ottenuto il Best Original Score ai Golden Globes del 2000. Candidati all'Oscar® per questo film anche Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Richard Harris e Oliver Reed, nella sua ultima apparizione sul grande schermo. Un film epico che ha colpito l’immaginario degli spettatori di tutto il mondo.

Il Gladiatore in concerto al Circo Massimo

IL GLADIATORE IN CONCERTO è stato creato da CineConcerts, in collaborazione con Universal Brand Development e Paramount Pictures. Justin Freer, Presidente di CineConcerts e Produttore / Direttore dell’evento, spiega: "Il Gladiatore rimane una delle storie più vibranti e viscerali mai raccontate in un film. Rivivere questo capolavoro e la sua indimenticabile colonna sonora eseguita dal vivo da un'orchestra di 90 elementi e un coro di 100 elementi, proprio nei luoghi in cui i gladiatori dell'Impero Romano combattevano tra di loro, sarà un'esperienza unica nella vita".

Brady Beaubien di CineConcerts e produttore del concerto, aggiunge: “IL GLADIATORE fa ormai parte del nostro immaginario collettivo, ha riportato in prima linea la storia dell’antica Roma con un linguaggio completamente nuovo. Lo straordinario lavoro compiuto da Ridley Scott insieme ad Hans Zimmer e Lisa Gerrard sulla colonna sonora verrà mostrato dal vivo grazie ad un'orchestra sinfonica completa che offrirà non solo una rara esperienza di concerto cinematografico, ma la possibilità di rivivere in pieno la storia più autentica".

Marco Patrignani CEO di Forum Music Village e Presidente dell’O.I.C., commenta: “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato duramente per realizzare questo evento storico e celebrare questo significativo matrimonio tra storia, musica e cinema, ed è un grande onore portare a Roma un evento che connetterà la Città Eterna con il mondo intero!”.

Biglietti Il Gladiatore in concerto al Circo Massimo

I biglietti per Il Gladiatore in concerto al Circo Massimo sono disponibili sul sito www.ticketone.it con costo a partire da 45 euro.