Il giovanissimo duo francese Zendid al Circolo degli Illuminati

Nuova tappa di Minù al Circolo degli Illuminati. Ospite dell'appuntamento di sabato 18 marzo sarà il giovanissimo duo francese Zendid. A precederli, l'esibizione del resident romano Sawe. Adrien Doumenge e Lenny Mailleau sono due giovanissimi deejay e producer di Tolosa, rispettivamente di 25 e 24 anni. La loro storia è fatta di attese, di studio e di ricerca. Dopo essere stati presentati da un amico comune nel 2011 infatti, hanno deciso di non rilasciare nessuna traccia (fatta eccezione per la partecipazione a una compliation di Park and Ride Records) fino al dicembre di tre anni dopo. Questa scelta, non è stata figlia del marketing, ma della volontà dei due di arrivare davvero consapevoli e soddisfatti all'esordio discografico. Nell'era del digitale, in cui ogni produzione può essere proposta in internet con estrema facilità, gli Zendid fanno del controllo della qualità la loro arma principale: il risultato è una discografia ridotta ma di altissimo livello, che sfugge da ogni definizione di genere. Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus