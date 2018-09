Il giorno delle principesse al Castello di Lunghezza

Al Fantastico Mondo del Fantastico arriva Cenerentola con la sua meravigliosa carrozza, il ballo nella sala del trono e...la scuola delle principesse.

Merida, Elsa e Anna, Jasmine, Biancaneve, Vaiana, Belle e la Bestia, Aurora e altri grandi sorprese vi attendono. Tutte le principesse in un unica grande giornata, ma non solo: presenti tutti gli storici personaggi come Supereroi, Mascha e Orso, Zorro e il suo cavallo nero e molti altri ancora...