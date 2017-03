Il Gioco di inOrto arriva a Roma

Il Gioco di inOrto, un'attività educativa e divertente promossa da Louis Bonduelle Foundation, arriva a Roma sabato 1 aprile presso il negozio Città del sole Roma, Via della Scrofa, 65. Si tratta di un'attività gratuita ideata dalla fondazione con l'obiettivo di trasmettere i valori di una sana e corretta alimentazione ai bambini attraverso il contatto diretto con il mondo delle verdure. I bambini, guidati da animatori professionisti, dovranno seguire su un tabellone il percorso per raggiungere la meta: la creazione, passo dopo passo, di un vero e proprio orto. Strumenti del mestiere alla mano, i piccoli concorrenti si metteranno in gioco attivamente, rispondendo alle domande dei quiz e, soprattutto, rimboccandosi le maniche per superare gli imprevisti e completare il percorso attraverso le quattro fasi di preparazione del terreno, semina, cura e raccolta delle piantine. Quest'anno, inoltre, il Gioco prevede anche una serie di attività volte a sensibilizzare bambini e genitori al tema dello spreco alimentare. L'evento si suddividerà in 2 turni di gioco: 16,00 - 17,00. Iscrizione obbligatoria al numero 06 68803805.