Il gioco delle coppie, San Valentino al Museo di Zoologia

Quest’anno San Valentino si festeggia anche al Museo di Zoologia! Venerdì 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati, sono infatti in programma speciali visite tematiche dedicate all’amore nel regno animale, rivolte esclusivamente agli over diciotto.

Dal comportamento all’anatomia, sveleremo tutti i segreti su come gli animali riconoscono e scelgono il proprio partner e quali sono i rituali di corteggiamento. Nel percorso del museo andremo alla ricerca dei più insoliti meccanismi riproduttivi sviluppati da pesci, anfibi, rettili, uccelli… e naturalmente dai mammiferi, attraverso un’originale “gioco delle coppie”.



Le attività sono realizzate dalla Cooperativa Myosotis che gestisce dal 1999 il servizio educativo e culturale del Museo Civico di Zoologia. In collaborazione con la Sezione Educativa del Museo, Myosotis progetta e realizza percorsi di educazione e divulgazione scientifica ed eventi culturali per pubblico scolastico e non, con l’obiettivo di promuovere l’educazione al patrimonio e la cultura scientifica.