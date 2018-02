Il gioco dei mimi

Una commedia di costume brillante, in cui tre coppie di mezz’età male assortite dentro e fra di loro, con un bel gioco di contrasti, si ritrova ogni sabato a casa di una di queste coppie.

Ci sono Ernesto ed Eloisa, i colti intellettuali di sinistra, in crisi per il riflusso politico e per l'età, poi Marianna e Carlo Alberto, rampolli di una fatua nobiltà, anche loro in crisi d'identità nell’era della ricchezza globalizzata, e naturalmente i padroni di casa, Dori e Marcello, cafoni arricchiti, che hanno dedicato la loro vita all’accumulo di denaro.

Segreti, tradimenti, aspirazioni, sogni e delusioni in una girandola di colpi di scena esilaranti “frullati” dentro una macchina comica che, con un occhio a Pirandello e a Woody Allen, porta al parossismo sia certe dinamiche della coppia e la loro divertente assurdità, ma anche e soprattutto la fantasia e la magia del teatro.