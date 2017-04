Prosegue la quarta edizione del Festival “Un Organo per Roma” ideato da Giorgio Carnini e promosso dall’Associazione Camerata Italica, con cui la Filarmonica Romana collabora insieme al Conservatorio Santa Cecilia e alla Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC).

Presso la Sala Accademica del Conservatorio (via dei Greci 18), sabato 22 aprile alle ore 19 (ingresso libero) toccherà a “Il gigante e la bambina” ovvero L’organo incontra la chitarra, un inusuale incontro fra l’organo e la chitarra con tre prime esecuzioni assolute dedicate a questi due strumenti: sono Nel profondo di Sabino de Bari, Cristalli di Marco Sinopoli, Ah! Cantare Irrogo di Angelo Bruzzese.

Completano il programma Asturias di Albéniz, il celebre Adagio dal Concierto de Aranjuez di Rodrigo entrambi nella trascrizione per organo e chitarra e la Ciaccona dalla Partita n. 2 in re min. BWV 1004 (per chitarra). Ne saranno interpreti all’organo Angelo Bruzzese, e alle chitarre Massimo Delle Cese e Fabrizio Proietti.