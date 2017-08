Giardino delle cascate dell'Eur: visita guidata

Riaperto dopo oltre 56 anni di ingiusta chiusura, il “Giardino delle cascate” dell’ EUR rivive una nuova giovinezza e apre i suoi cancelli a curiosi e visitatori. Nato come compimento di un maestoso ingresso monumentale verso il quartiere Eur, la moderna area verde è tra i più originali esempi di progettazione paesaggistica mai creati a Roma; una insolita scelta del suo curatore, Raffaele de Vico, che aveva l’onere di riqualificare l’EUR dopo anni di oblio e abbandono. Approfittando dell’imminente e mediatico evento delle Olimpiadi romane del 1960, che avrebbe di lì a poco interessato soprattutto la zona dell’EUR, l’architetto del Giardino delle cascate, mantenendo viva la fermezza dell’assialità che caratterizzava il più anziano impianto urbanistico, progetta un trionfo di zampilli, cascate e vivaci giochi d’ acqua. Il lento e dolce degradare dei rivoli d’acqua verso il lago artificiale più famoso della città aveva, oltretutto, il compito di magnificare quello che sarebbe diventato l’impianto architettonico coevo più noto dell’epoca, capolavoro in curtain wall di Pierluigi Nervi: il Palazzo dello Sport, che a sua volta, come un grande cappello, corona in maniera solenne l’orizzonte urbano del sud romano.



La prenotazione è obbligatoria



 APPUNTAMENTO: davanti la biglietteria del Palalottomatica, fronte piazzale Pierluigi Nervi, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

 CONTRIBUTO PER LA VISITA: 9 euro, 6 euro per i già tesserati. Per gruppi di minimo 15/20 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro (tariffa giornaliera) e 2 euro (tariffa notturna).

 PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3384682333. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30. Se non si raggiunge il numero minimo di almeno 5 partecipanti la visita verrà annullata.

 COME ARRIVARE: Metro B fermata Eur Fermi; Linee bus atac 714, 791, 671 fermata piazzale Nervi