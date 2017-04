Il Gianicolo e lo sparo del cannone

Il Gianicolo, colle del dio Giano, sovrasta Trastevere e offre una vista splendida sulla città. La nostra passeggiata avrà inizio con la visita al Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, un'occasione per conoscere degli eroi realmente esistiti come Giuseppe Garibaldi, Goffredo Mameli, Ciceruacchio e il sacrificio di questi uomini per il nostro paese e il nostro popolo. La visità proseguirà poi nel "Parco della Memoria" dove troneggiano le imponenti statue di Giuseppe Garibaldi e sua moglie Anita, oltre ai busti marmorei dedicati agli altri eroi Garibaldini. A mezzogiorno ascolteremo il cannone del Gianicolo, che spara ogni giorno un colpo a salve alle dodici in punto dando il via a tutte le campane delle chiese di Roma, così che possano suonare all'unisono. Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Appuntamento a Largo di Porta S.Pancrazio, davanti all'entrata del Museo. Contributo visita: 6 euro. Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino. Repliche gratuite per chi viene accompagnato da un pagante. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica con i nominativi dei partecipanti e comunicazione del numero di bambini + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: calipsodivertarte@gmail.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso