Il Ghetto, luogo della memoria

A poche settimane dal 27 gennaio, Giorno della Memoria, la visita al Ghetto ebraico ci permetterà di ripercorrere la storia degli ebrei romani, da quel fatidico 16 ottobre del 1943 fino, andando a ritroso, alla metà del '500 quando papa Paolo IV Carafa, con la bolla "Cum nimis absurdum", sancì la segregazione degli ebrei nei ghetti. A ricordare la tragedia della Shoah l'artista tedesco Gunter Demning pose nel 2010, ben 226 pietre d'inciampo nella sola capitale, di cui numerose nel quartiere ebraico. La struttura urbana della zona era ed è, nella parte sopravvissuta, un vero e proprio unicum: visto che lo spazio era limitato, le case si sviluppavano in altezza ed erano caratterizzate da passaggi e ponticelli di collegamento (detti non a caso "passetti"). La passeggiata ci consentirà pertanto di ammirare scorci unici, ancora intatti e ricchi di fascino. Informazioni utili Appuntamento: ore 10.30 piazza Mattei (Fontana delle Tartarughe) Quota di partecipazione: 10€ + tessera Altair 2017 (€5) Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni.