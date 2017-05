Il Ghetto ebraico

Una passeggiata in un quartiere ricco di storia... ma come si presentava il ghetto all'anno della sua creazione? E perché gli ebrei furono rinchiusi in questa zona dopo anni di convivenza con il popolo romano? Se volete conoscere la risposta a queste domande non potete mancare! Scopriremo, inoltre, tutte le bellezze del passato che il quartiere ancora conserva, dal Portico d'Ottavia alla casa di Lorenzo Manilio, dal palazzo Mattei alla fontana delle tartarughe, fino ad imbatterci in un'antica torre medievale e nell'affascinante mercato del pesce di Roma. Appuntamento: Sabato 27 Maggio alle ore 17.30 in via del Portico di Ottavia, davanti al Portico. Contributo evento: 10 euro. A cura di: Cecilia Rizzo ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visive ♣ Questo evento è accessibile alle persone con disabilità motoria Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086