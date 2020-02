Il genio di Ellington a Torre Maura

Domenica 23 febbraio dalle ore 16.30 si rinnova l’appuntamento presso la William School Music per gustare le prove di un ensemble di musicisti dal valore eccelso, si potrà vedere ed ascoltare da vicino il lavoro che viene svolto dai musicisti prima di un concerto, i dettagli impartiti dal direttore d’orchestra ma soprattutto la buona musica che ne consegue!

La combo musicale è così composta:

Sezione di sei Fiati:

1° Tromba

2° Tromba

Sax Contralto

Sax Tenore

Sax Baritono (e Clarinetto),

Trombone

Sezione ritmica:

Pianoforte

Contrabbasso

Batteria

Inoltre:

– 2 Voci Soliste: maschile e femminile

– Coro composto da 16 elementi

– 2 Direttori d’Orchestra

di cui una è anche Direttrice del Coro.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Obbligo della fotocopia del documento di riconoscimento.



PROGETTO MUSICALE

Nei concerti sacri Ellington ci ha offerto la possibilità di un incontro profondo tra la composizione tipica della musica classica e gli aspetti della musica jazz.

Vennero scritti per essere suonati all’interno delle chiese ma non durante il momento liturgico. Questo gli consentì una libertà creativa enorme, che lo portò ad unire in un solo “corpo” la forza di una big band jazz, le vocalità incredibili dei solisti, un enorme coro in stile jazz e persino dei ballerini; riuscendo così a conciliare mondi a prima vista distanti, il classico e il jazz, il sacro e il profano, il gospel, gli spirituals e parte della tradizione africana ed europea.