"Il gatto con gli stivali", spettacolo teatrale per famiglie al Castello di Santa Severa

Giovedì 6 agosto, alle 21, al Castello di Santa Severa va in scena lo spettacolo teatrale per famiglie: "Il gatto con gli stivali".

Può un semplice gatto, con l'astuzia ed un paio di stivali diventare ricco e famoso? Certo, che può! Ma l'astuzia, il coraggio, la fantasia (e il paio di stivali) nulla possono senza l'aiuto dei bambini del pubblico. La sfida?

Raccontare una favola classica senza cambiare una virgola, ma stupendoci con una messa in scena piena di sorprese. Alla fine della favola, torneremo ai due protagonisti, due facchini, stupiti di quanto hanno creato, tra scatole, pacchi e scatolette. Un carosello di personaggi e burattini, di musica e canzoni, di risate ed avventure.

Compagnia Teatro Verde - Roma. Tecnica: teatro d'attore, burattini, oggetti.

Età consigliata: 4-10 anni

Alle 22 appuntamento con Andrea Purgatori che presenta “Quattro piccole ostriche”, HarperCollins 2019.

Alpi Svizzere. Nell'albergo di lusso dove vive Wilhelm Lang riceve una lettera inattesa, che apre la porta su un passato che pensava sepolto, quando il suo nome era Markus Graf. Il mittente è Greta, la sua amante del tempo, la sua collega quando era una spia della Stasi. Nello stesso momento, a Berlino, un diplomatico russo viene ucciso. A indagare arriva Nina Barbaro, Kriminalhauptkommissar di origine italiana, che non crede che dietro il delitto ci sia l'Isis, nonostante riceva pressioni politiche per chiudere in fretta il caso trovando i colpevoli più comodi. Andrea Purgatori, uno dei più amati sceneggiatori e giornalisti investigativi, fa il suo debutto nel romanzo. Il risultato è un grande libro, che ricorda i migliori thriller spionistici internazionali.

