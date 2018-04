Il FotoStudio - primo compleanno party

Compie un anno il FotoStudio, lo spazio poliedrico gestito dal fotografo Francesco Amorosino, che, oltre a essere uno studio, ospita anche mostre, corsi e presentazioni editoriali. Il traguardo viene festeggiato con una doppia mostra: quella principale dal titolo "Un anno in studio" presenta una serie di scatti di ritratto e di still life realizzati da Amorosino nello spazio. La seconda mostra è la prima invasione della vetrina dello studio con un progetto speciale realizzato in collaborazione con gli studenti di tutti i corsi dello studio, dal titolo "Identikit". Non mancheranno un aperitivo con torta finale, tanta musica e sorprese per dare inizio a un nuovo anno sorprendente.