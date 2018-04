Il Foro di Traiano e il Foro di Cesare

Il complesso dei Fori Imperiali è, senza dubbio, la testimonianza più efficace della ricchezza raggiunta da Roma all'apice della sua potenza, quando, dalla fine del I secolo a.C., la città è a capo di un vero e proprio Impero.



Rinvenute in età fascista, tra il 1924 e il 1932, fino a pochi mesi fa, le strutture erano visibili unicamente dalla passeggiata di Via dei Fori Imperiali. Ora i recenti lavori della Sovrintendenza archeologica capitolina, consentono, finalmente, ai visitatori l'ingresso all'interno del Foro di Traiano, con la basilica Ulpia e la Colonna Traiana e del Foro di Cesare, con il tempio di Venere Genitrice permettendo, così, di apprezzare a pieno la grandiosità del sito.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica.



Appuntamento: ore 11,50 all'ingresso dell’area archeologica in P.zza della Madonna di Loreto

Costo della visita: 9 € (include il noleggio auricolari)

Biglietto di ingresso: 4 € Ridotto con tessera Feltrinelli, Bibliocard, Metrebus annuale



