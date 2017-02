Il Flauto Magico di Mozart a Villa Torlonia

Passeggiata fiabesca per bambini Una principessa prigioniera, il tempio di un potentissimo sacerdote, un principe bellissimo e coraggioso, un acchiappa-uccellini spiritoso si muovono tra i giardini fiabeschi di Villa Torlonia. Ma c'è un canto spaventoso....è la malvagia Regina della Notte che vive nella sua casa! Niente paura! La Maga Smeralda e le note del Flauto Magico del principe ci condurranno in salvo! Siete pronti per questa avventura? (visita a numero chiuso per 25 pax) Maga Smeralda: Isabella Leone Regina della Notte: Michela Barone Adatto agli amici a quattro zampe! Appuntamento mezz'ora prima dell'inizio all'ingresso principale di Villa Torlonia su Via Nomentana 70, obelisco Contributo visita: 8 euro Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino L'intera quota (non rimborsabile in caso di assenza) va versata preventivamente tramite ricarica postepay o bonifico bancario Leggete più in basso le istruzioni per prenotare (importantissimo e obbligatorio!) Come si svolge la passeggiata fiabesca? Il percorso partirà dall'entrata di Villa Torlonia su Via Nomentana, 70. Sarà una passeggiata all'interno del parco in formula di FIABA ITINERANTE ovvero la guida dei bimbi Maga Smeralda vi condurrà all'interno del parco raccontandovi la storia del Flauto Magico e facendovi ascoltare le musiche di Mozart! Circa a metà visita è prevista l'entrata alla Casina delle Civette, gratuita per i bambini, ma a pagamento per gli adulti (Per gli adulti residenti a Roma, il costo del biglietto è di € 5,00, ridotto € 4,00; per i non residenti €6,00, ridotto € 5,00. Per le riduzioni e/o convenzioni, consultare il sito http://www.museivillatorlonia.it/informazioni_pratiche/condizioni_di_gratuita_e_riduzioni) All'interno della Casina delle Civette, che durante l'attività assumerà il ruolo di Casa della Regina della Notte, i bambini incontreranno la Regina della Notte in carne ed ossa! Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria esclusivamente via mail all'indirizzo ENTRO IL 7 FEBBRAIO: associazioneculturalecalipso@yahoo.com e si riterranno valide se corredate del numero della tessera, se già soci, o dei dati anagrafici dei partecipanti adulti (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza), numero dei partecipanti minori, oltre ad un numero di cellulare di riferimento. Una volta inviati questi dati via mail vi risponderemo con una mail nella quale ci saranno le modalità di prepagamento tramite ricarica postepay o bonifico bancario (a vostra scelta). Entro 24 ore dalla ricezione della nostra mail dovrete procedere con il pagamento, altrimenti la vostra prenotazione sarà annullata. In questa visita è inoltre obbligatorio comunicarci chi di voi entrerà all'interno della Casina delle Civette. L'entrata alla Casina delle Civette è obbligatoria per i bimbi che partecipano all'attività, ma facoltativa per gli accompagnatori adulti. Perché i dati anagrafici? Perché siamo un'associazione culturale, l'Associazione Culturale Calipso, e quindi i nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Il tesseramento è obbligatorio solo per i maggiorenni.