ROMA MOSTRA dal 29 SETTEMBRE al 7 OTTOBRE 2018

IL FASCINO DI UN MITO

Una mostra che accoglie i suoi ospiti in uno spazio assolutamente dedicato al “ il FASCINO DI UN MITO “

Juke box d’epoca, Pompe di benzina, Frigo coca cola, Divani auto usa, Miti, Cinema, Novecento e Modernariato.

Un’ atmosfera meravigliosa, suggestiva ed affascinante che saprà rilassare, emozionare e stupire i vostri occhi più esigenti grazie ad una raccolta di

pezzi autentici museali ed ormai tra gli introvabili, una mostra indimenticabile raffinata e di alto livello “IL FASCINO DI UN MITO“

In ogni angolo visionato dal vostro sguardo attento, l’anima sarà nutrita da una pace infinita e da un piacere estasiante a tal punto che sembrerà di esplodere di gioia fino a dire……

….QUESTO è UN SOGNO diventato realtà.

Ma non mancano accostamenti insoliti, capaci di creare nuove sensazioni e spesso di sbalordire, come le Mitiche macchine da presa 35 mm

Arriflex, Mitchell degli anni 50'-60' e 70' presenti nella mostra

“Il Fascino di un mito” che girarono mitici film di Pasolini - Tomas Milian - Sordi - Giancarlo Giannini -Fellini e tanti altri.

La mostra IL FASCINO DI UN MITO è ispirata agli oggetti del secolo scorso “il NOVECENTO” in poche semplici parole ovvero: comunicare ed

emozionare i Giovani di ieri e quelli di oggi.

Dov’è questa mostra?!?

THE LIVE’S GARAGE “modernariato museum”

via Casale Agostinelli 159 - 00118 ROMA

orario 10.30/19.00 tutti i giorni

dal 29 Settembre al 7 Ottobre

vi aspettiamo tutti

Pagina facebook: mille900 il fascino di un mito

