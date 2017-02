Il fascino di San Giovanni

La prima Basilica di Roma, luogo in cui la Chiesa Cattolica ha iniziato il suo percorso di evangelizzazione, diventando la prima sede ufficiale delle personalità clericali. Da qui la storia parla forte e chiaro a tutti i passanti, turisti, pellegrini e non, tanto da essere chiamata la "Madre di tutte le chiese della Città e del Mondo", ancor prima di San Pietro. Insieme scopriremo la sua antica storia, conoscendo anche i numerosissimi artisti che hanno partecipato alla sua decorazione nei secoli, da Giotto, di cui troviamo un affresco nella navata destra, a Borromini, a cui si deve la paternità dell'importante restauro, se non quasi totale riedificazione, del Seicento, voluta da papa Innocenzo X. Dopo aver attraversato la storia di questa incredibile Basilica, visiteremo il Battistero, famoso per la sua pianta ottagonale e per essere completamente distaccato dalla Basilica. Lasceremo poi il complesso di San Giovanni, per riposarci un attimo e riprendere fiato con degli assaggi in nell'ottima panineria gourmet Bred Bottega Gourmet, per poi riprendere la nostra passeggiata alla volta della meno conosciuta chiesa di Sant'Antonio al Laterano. In molti la costeggiano su Via Merulana, ma in pochi la conoscono o ci sono mai entrati. La scopriremo insieme, per dare spazio anche a questa bellissima chiesa all'ombra della magnifica San Giovanni.