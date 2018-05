Il fantastico Quartiere Coppedè tra mistero, esoterismo e massoneria

Visita guidata alla scoperta di un'isola misteriosa nel cuore di Roma, un luogo unico dove, oltrepassato un misterioso arcone di ingresso, lo scenario caotico della Capitale si trasforma e diventa improvvisamente esoterico, silenzioso, fiabesco, surreale, assolutamente stravagante: è il leggendario Quartiere Coppedè. Un mix esuberante di stili, dove avanguardia, eclettismo, simbologie massoniche, edicole sacre, riti propiziatori, atmosfere medievali, citazioni dantesche, archi trionfali, spunti liberty, torri e bestiari gotici convivono grazie al genio incompreso dell'artista e massone illuminato Gino Coppedè.

La visita guidata al Quartiere è condotta da una storica dell'arte e guida turistica.



Appuntamento h. 16:30 in Piazza Piazza Buenos Aires, davanti alla chiesa nazionale argentina di S. Maria Addolorata.



Contributo visita guidata: € 10,00 (incluso noleggio radiolina con auricolari per un ascolto ottimale della guida); € 5,00 (6-12 anni); gratis (0-5 anni).



Durata: 1 ora e mezza c.ca



