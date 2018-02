24 Febbraio 2018 Ore 16.30

25 Febbraio 2018 Ore 11



SINOSSI

Diventare un bambino vero non è un compito facile per un burattino di legno, soprattutto se a tentare l’impresa è un combinaguai come Pinocchio! Il grande classico di Collodi torna in scena con il suo carico di avventure e di fantastici personaggi, fatti rivivere, di volta in volta, da un unico attore tramite l’utilizzo di pochi essenziali elementi scenici. In un arcobaleno di colori e di allegria, il gatto e la volpe, la fata turchina e tanti altri personaggi, accompagneranno il testardo burattino nel suo viaggio verso la maturità, potendo contare soprattutto sull’aiuto dei più piccoli presenti in sala!

LA TECNICA

Teatro d’attore. Con l’ausilio di alcuni elementi scenici, l’attrice in scena riporta in vita i personaggi e le situazioni narrate dalla favola, favorendo il coinvolgimento e l’interazione diretta dei bambini.

COMPAGNIA

Maria Elisa Barontini



Non si accettano prenotazioni telefoniche:

acquisto a botteghino o sul nostro sito da questo link:

https://teatrokopo.it/spettacoli/stagione-bambini-2017-2018/351-il-fantastico-mondo-di-pinocchio-3.html