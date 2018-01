Il Fantastico mondo di Pinocchio di e con Maria Elisa Barontini – Compagnia Le Vaghe Stelle



Il grande classico di Collodi rivive sulla scena con il suo carico di avventure e di fantastici personaggi. Con l’ausilio di alcuni semplici elementi scenici, l’attrice in scena riporta in vita i personaggi avvalendosi dell’uso di materiali di riciclo e di uso comune per mostrare ai bambini come da un semplice oggetto possano nascere storie e personaggi e, dunque, una “nuova vita” e soprattutto un nuovo gioco in cui sbizzarrirsi con la fantasia da poter rifare a casa con i materiali a propria disposizione.