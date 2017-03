Il Fantastico Mondo Di Pinocchio

Ultimo appuntamento con La Stagione Ragazzi al Teatro Kopó! Sabato 25 Marzo Ore 16:30 Domenica 26 Marzo Ore 11:00 Diventare un bambino vero non è un compito facile per un burattino di legno, soprattutto se a tentare l'impresa è un combinaguai come Pinocchio! Il grande classico di Collodi torna in scena con il suo carico di avventure e di fantastici personaggi, fatti rivivere, di volta in volta, da un unico attore tramite l'utilizzo di pochi essenziali elementi scenici. In un arcobaleno di colori e di allegria, il gatto e la volpe, la fata turchina e tanti altri personaggi, accompagneranno il testardo burattino nel suo viaggio verso la maturità, potendo contare soprattutto sull'aiuto dei più piccoli presenti in sala! TECNICA Teatro d'attore interattivo. Con l'ausilio di alcuni accessori ed elementi scenici, l'attrice in scena riporta in vita i personaggi e le situazioni narrate dal favola, favorendo il coinvolgimento costante e l'interazione diretta dei bambini. Con Mariaelisa Barontini (Tessera associativa, 2€ non inclusa nel prezzo e obbligatoria SOLO per l'adulto) Nelle vicinanze del Teatro i nostri soci potranno parcheggiare l'auto anche in un parcheggio al coperto in Via Scribonio Curione, 41 (due ore 2€ anziché 3€, dall'ora successiva la tariffa sarà di 1€/h AVVISI ALLO SPETTATORE Ti ricordiamo che la prenotazione telefonica se non ritirata o convertita in acquisto entro la mattina del sabato (per lo spettacolo del sabato pomeriggio) o entro il pomeriggio del sabato (per lo spettacolo della domenica mattina), decade. Assicurati il posto acquistando online! Per maggiori chiarimenti chiamaci allo 0645650052 o invia una email a botteghino@teatrokopo.it - L'acquisto on-line, se non ritirato, non è rimborsabile - Il Teatro non è tenuto ad aspettare eventuali ritardatari oltre l'orario d'inizio dello spettacolo riportato nelle comunicazioni ufficiali. - tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata