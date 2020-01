Il Fantastico Mondo di Pinocchio al teatro

IL FANTASTICO MONDO DI PINOCCHIO

Teatro d'attore interattivo



1 FEBBRAIO 2020 ORE 16:30

2 FEBBRAIO 2020 ORE 11.00

In caso di tanta richiesta sarà aggiunta la replica alle ore 18 del 1 febbraio

COSTO DEL BIGLIETTO 7€



SINOSSI

Diventare un bambino vero non è un compito facile per un burattino di legno, soprattutto se a tentare l’impresa è un combinaguai come Pinocchio!

Il grande classico di Collodi torna in scena con il suo carico di avventure e di fantastici personaggi, fatti rivivere, di volta in volta, da un unico attore tramite l’utilizzo di pochi essenziali elementi scenici. In un arcobaleno di colori e di allegria, il gatto e la volpe, la fata turchina e tanti altri personaggi, accompagneranno il testardo burattino nel suo viaggio verso la maturità, potendo contare soprattutto sull’aiuto dei più piccoli presenti in sala!



CREDITS

di Lina Palazzini con Maria Elisa Barontini



TARGET

Dai 3 anni in su



N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)