Il fagotto stregato: i burattini di Pulcinellarte

Durante la stagione teatrale 2019/2020, nel bellissimo teatro Mongiovino a Roma, il 17 novembre alle ore 16:30 la compagnia Pulcinellarte metterà in scena lo spettacolo “Pulcinella e il fagotto stregato –i burattini di Pulcinella”. Manuel Pernazza e Alessia Luongo presentano uno spettacolo unico nel suo genere, con le guarattelle di Pulcinella, con teatro comico dal vivo e le maschere della commedia dell’arte e accompagnamenti e momenti di musica popolare dal vivo con strumenti tipici. La direzione musicale dello spettacolo è di Nando Citarella e Riccardo Pugliese.

Lo spettacolo è un omaggio alla commedia di Antonio Petito : "Nu munaciello dint''a casa 'e Pullecenella"

La storia narra in maniera scherzosa le maledizione che manda la “Janara di Benevento” contro Pulcinella, tra cui un fagotto stregato. La figura esoterica della strega è stata teatralizzata con l’utilizzo di alcuni canti popolari e da giochi di micro e grande magia. Ad aiutare la strega ci sono dei simpaticissimi diavoli che si divertiranno a prendere a bastonate il nostro Pulcinella. Oltretutto, il soldato Colanfronio, maldisposto nei confronti del nostro eroe, gli farà passare notevoli disgrazie! Tutti contro Pulcinella! Cosa accadrà? Numerosi guai accadono… riuscirà a vincere e tornare dalla sua amata Teresina?

PULCINELLARTE oltre ad essere una compagnia di teatro, è un progetto culturale importantissimo: nasce con lo scopo di riproporre l’antica tradizione napoletana, in particolare soffermandosi sulla Commedia dell’Arte.

Venite a divertirvi con Pulcinella il 17 novembre al Teatro Mongiovino! Spettacolo comico adatto a tutte le età perché non c’è età per ridere di cuore!

Prenotazioni Teatro Mongiovino: prenotazioni@accettellateatro.it

Telefono: (+39) 06.5131492