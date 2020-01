“il donatore di musica”, il nuovo libro dell’immunologo marco marziali

Gallery

Verrà presentato giovedì 23 gennaio alle ore 18 nello spazio eventi de La MU.sica – via Paolo di Dono, 31 – il nuovo romanzo di Marco Marziali “Il donatore di musica” (Augh! Edizioni, collana Frecce, pp. 138, euro 13), nell’ambito dell’iniziativa “Incontri di Musica, e Letteratura e Medicina”. Ne discuteranno con l’autore Maria Teresa Palermo, flautista e musicoterapista, e Luca Laurenti, biologo.Immunologo ed ematologo, fautore convinto della interdisciplinarietà tra arte e scienza, Marco Marziali nel suo ultimo romanzo narra la storia di Marco, un medico che vive con dolore l’imminente chiusura della Fondazione – a cui ha dedicato più di dieci anni della sua vita – e il distacco dai piccoli pazienti.In bilico fra razionalità ed emozionalità, smarrimento e passione, è guidato e sostenuto come sempre dall’amore per la musica. Continua a cercare il padre e finalmente lo ritrova in ogni parte di sé, nei diversi personaggi che vivono nel suo racconto: Hajar, pianista iraniana sfuggita al regime, Francesco, sacerdote con la passione per la psicoanalisi, Alberto, professore di filosofia. E poi Giulio, Martina, Matt e Clara, studenti, giovani musicisti, donatori e infine il Maestro. Il protagonista si trova ancora lì, al Nono Piano della Torre Sei.L’atmosfera che si respira è misteriosa: la storia affascina, appassiona e il ritmo è scandito come in una partitura musicale. Un flauto, su cui sono incise due iniziali, un foglio pentagrammato e un piccolo libro di filosofia sono tutti indizi per il lettore che scoprirà, pagina dopo pagina, in un ospedale di Berlino, la bellezza del dono finale.Solo dal confronto fra le differenti discipline – è la sfida di Marziali – la ricerca potrà incidere con risultati concreti sulla cura e dunque sulla guarigione e la musica può aiutare chi sta affrontando una malattia o chi è ormai alla fine della sua vita.Ideatore del Piccolo Festival di Musica, Letteratura e Medicina, e del Premio pianistico “La Quarta Ballata”, Marco Marziali promuove iniziative che portano la musica negli ospedali e la medicina nei conservatori e nei teatri, anche attraverso lo strumento della scrittura e della narrazione in musica. Per Augh! Edizioni ha pubblicato “La Quarta Ballata” nel 2016 e “Preludi” nel 2017.