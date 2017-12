Il Don Giovanni dell'Opera Camion per il Capodanno di Roma

L’opera Don Giovanni di Mozart, in un’edizione abbreviata, ma completa di orchestra, cantanti, scene e costumi, a cura da Fabbrica, Young Artist Program del Tetaro dell’Opera di Roma. Tutta la rappresentazione si svolge in un container aperto, trainato da una motrice nei vari luoghi della rappresentazione.

“Fabbrica” è il primo Young Artist Program che dà la possibilità a nuovi talenti italiani e stranieri, già formati presso conservatori e accademie, d’inserirsi nel mondo dello spettacolo.

Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma.

Cantanti: Timofei BARANOV, Carlo FEOLA Federico CAVARZAN Murat Can GUVEM, Veronica Marini, Silvia Lee, Rafaela Faria Albuquerque

Don Ottavio, Murat Can GUVEM

Masetto + Commendatore, Federico CAVARZAN

Donna Anna, Veronica MARINI

Donna Elvira, Silvia LEE

Zerlina, Rafaela Faria ALBUQUERQUE

Edina Bak, pianoforte

Valeria Almerighi: attrice