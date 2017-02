Il dolce tempo - la cantata da camera barocca

"Musica ai Ss. Apostoli VII Stagione Concertistica 2016/2017" presenta "Il dolce tempo" La cantata da camera Musiche di A. Scarlatti, A. Vivaldi, A. Corelli, G. F. Haendel Antonello Dorigo, controtenore Giovanna Barbati, viola da gamba - violoncello Chiara Tiboni, clavicembalo La Cantata da camera si sviluppò a Roma nella metà del '600, si praticava nelle case degli aristocratici ed era destinata a un pubblico selezionato di intenditori, con testi poetici scritti a volte dagli stessi nobili romani. Il contenuto delle cantate è l'amore malinconico e infelice, idilliaco e pastorale, doloroso e tragico. Per esprimere il lamento e dolore si usano passaggi dissonanti e cromatisimi di grande coloratura alternati a momenti di intenso lirismo, che creano un clima di stuggente tensione emotiva. La cantata a una voce sola, accompagnata da strumenti che realizzano il basso, alterna recitativi e arie melodiche, con parti narrative e parti liriche, dove si possono mettere bene in evidenza la parte virtuosistica del cantante. Le cantate venivano eseguite da esecutori che erano gli stessi prestigiosi cantanti che si esibivano nei teatri. Le cantate eseguite dal contraltista Antonello Dorigo, accompagnato al cembalo da Chiara Tiboni e al violoncello da Giovanna Barbati, sono dei due maggiori esponenti di questa forma come Vivaldi e Handel. Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto) Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata) CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell'IMMACOLATA Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma info e prenotazioni: cameramusicaleromana@gmail.com www.cameramusicaleromana.it Tel.: +39 333 45 71 245