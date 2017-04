Il dolce inganno dell'amore al Teatro L'Aura

Al Teatro L'Aura si torna a ridere con la lotta tra amore e tecnologia con la commedia IL DOLCE INGANNO DELL'AMORE, scritta e diretta da Maurizio Canforini, in scena dal 4 al 14 maggio 2017. Riccardo e Valeria si incontrano, si scontrano, si piacciono ma lo negano a loro stessi e agli altri. Quando finalmente stanno per avvicinarsi, ecco che la tecnologia arriva a complicare le cose… IL DOLCE INGANNO DELL'AMORE indaga, in chiave comico-riflessiva, le relazioni sentimentali 2.0 ai tempi di Whatsapp e degli smartphone che hanno il potere di creare tensioni ed equivoci un tempo sconosciuti. Riusciranno i due sfortunati amanti ad affrontare le insidie che la modernità pone al loro amore? Vi aspettiamo dal 4 al 14 maggio 2017 con la commedia IL DOLCE INGANNO DELL'AMORE scritta e diretta da Maurizio Canforini con Alessia Tona, Maurizio Canforini, Antonello Coggiatti, e Angela De Prisco e Valerio Rota. Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/il-dolce-inganno-dellamore/ IL DOLCE INGANNO DELL'AMORE dal 4 al 14 maggio 2017 Dal giovedì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com