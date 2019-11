Roma, Galleria d’arte Contemporary Cluster, Via dei Barbieri, 7 - Giovedì 21 novembre ore 19:00

Presentazione de "Il design crisalide" di e con Alberto Improda, Éditions Mincione 2019



Dialogano con l’autore:

Marco Pietrosante (ADI – Associazione Disegno Industriale)

Margherita Amarelli (Liquirizia Amarelli)

Susanna Panitti (Éditions Mincione)



La Casa Editrice Editions Mincione e l’Art Gallery Contemporary Cluster presentano il libro "Il Design Crisalide" di Alberto Improda, avvocato e docente, Presidente di Fondazione Città Italia e del Centro Studi Cross Route Impresa.



Il saggio pone l’accento su come il Design abbia oggi assunto nella società una posizione di inedita centralità, con una largamente inesplorata ramificazione delle proprie innovative funzioni, rimarcando anche la distanza creatasi tra la realtà effettiva del fenomeno e la sua in una certa misura anacronistica disciplina giuridica. A cento anni dalla nascita del celebre Bauhaus, Alberto Improda ripercorre dunque la storia del Design, dalle sue radici alla sua evoluzione, fino al tema della sua tutela legale.



I lavori vengono introdotti da Susanna Panitti, per la Casa Editrice Editions Mincione.

Discutono con l’autore Margherita Amarelli (Liquirizia Amarelli) e Marco Pietrosante (ADI Associazione Disegno Industriale), prestigiosi portatori di punti di vista diversi sul fenomeno del Design contemporaneo, dalla prospettiva dell’Impresa e da quella dell’Accademia.



Contemporary Cluster

www.contemporarycluster.com

info@contemporarycluster.com

+39 06 6830 8388



Éditions Mincione

Rue de Namur 80, Bruxelles

mincionedizioni@gmail.com

www.mincionedizioni.com

Gallery