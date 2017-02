Presentazione della raccolta di poesie amorose IL CUORE RITROVA IL BATTITO di Iole Natoli dedicate agli uomini e alle donne che hanno coraggio, vivono e amano. Reading musicale di Carolina Crescentini, attrice, e The Niro, cantautore e musicista. Musica e voce si intrecciano per dar forma alle parole di Iole Natoli. Sarà presente l'autrice. UNICORNO ROMA - LE FORME DELL'ARTE Unicorno Roma è uno spazio dedicato alla bellezza in tutte le sue forme. Si trova nel cuore della città lì dove artisti e intellettuali hanno scelto di abitare nel corso dei secoli. Lo spazio accoglie, per tradizione, oggetti di alto design e cura della tavola e, da qualche anno, promuove incontri con artisti e designer cercando anche soluzioni innovative che coinvolgano le realtà circostanti (come gli incontri fra gli allievi dell'Accademia di Belle Arti e i grandi designer). Da qualche tempo lo spazio si è aperto anche alla letteratura. Idealmente l'incontro dedicato alla poesia di Iole Natoli vuole essere una festa della parola e della musica e, al contempo, l'occasione di far attraversare questo spazio da ulteriori sensibilità e ricerche estetiche. IL CUORE RITROVA IL BATTITO Iole Natoli, Il cuore ritrova il battito, 78 pagine, 18 euro; edizioni www.ilmiolibro.it, gruppo Kataweb/l'Espresso Piccola raccolta poetica. Un cuore affamato che palpita, insegue, lacrima, combatte, vive, ama, si lascia andare. E scrive. Diciannove poesie d'amore e di lotta. Dedicate agli uomini e alle donne che hanno coraggio, vivono e amano. Poesie amorose che parlano di emozioni-memorie, che descrivono il RAPPORTO con l'altro diverso da se. Amore, quindi, come atto di totale abbandono e apertura all'altro. Amore che queste poesie non sublimano, ma raccontano e fanno corpo, erotismo, attesa, orgasmo, separazione. Il libro raccoglie poesie scritte dall'autrice nel corso degli anni, perché l'amore è parte vitale della ricerca stilistica e professionale di Iole. Tanto di quello che è racchiuso nelle pagine è rintracciabile nei cortometraggi e nelle sue sceneggiature. Nell'autoprodurre la propria raccolta di poesie Iole è riuscita a dar vita a un progetto collettivo, condiviso: da The Niro (alias Davide Combusti) a Maria Grazia Perrelli che ha curato i disegni ed Erica Facchini che ha realizzato i pugnali e Gino Morganti che ha seguito l'elaborazione grafica. Info: 3385962404 info@avoska.net

